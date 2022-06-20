Банк «Открытие» снизил ставки по льготным ипотечным программам

Банк «Открытие» улучшил условия по льготным программам ипотеки, снизив базовые ставки на 0,2 процентных пункта. В результате самые доступные виды ипотечных кредитов стали еще выгоднее.

Теперь клиенты банка «Открытие» могут оформить льготную ипотеку по более выгодным ставкам даже при минимальном первоначальном взносе. Базовая ставка по «Семейной ипотеке» снижена до 5,8% годовых, по «Ипотеке с господдержкой» — до 8,8%.

При первоначальном взносе от 30% заемщики могут оформить ипотеку по госпрограммам с дополнительным дисконтом 0,3 процентных пункта к базовым ставкам. Ставка по программе «Семейная ипотека» составит 5,5% годовых, по «Ипотеке с господдержкой» — 8,5%.

В рамках программы «Семейная ипотека» оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке могут семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для всех регионов России.

«Ипотека с господдержкой» предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика с максимальной суммой кредита 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов России. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

Размер минимального первоначального взноса по всем льготным программам начинается от 15%, максимальный срок кредита — 30 лет.

С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.