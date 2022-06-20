Газпромбанк снизил ставки по ипотеке

Газпромбанк снова улучшил условия по программам ипотечного кредитования, снизив ставки на 0,1-2,1 п.п.

Минимальные ставки по программам с господдержкой составляют: «Льготная ипотека» - 8,3% годовых, «Военная ипотека» - 10% годовых.

Программы «Ипотека на вторичное жилье», «Ипотека на новостройку», «Ипотека на дом» доступны по ставке от 10% годовых.

Газпромбанк предлагает приобрести в ипотеку квартиру по программе реновации по ставке от 11% годовых, а гараж или машино-место - от 13% годовых. Рефинансировать текущую ипотеку можно по ставке от 10,3% годовых.

Оформление заявки на кредит возможно на сайте или в офисе Газпромбанка. Подробные условия программ ипотечного кредитования – на сайте банка.