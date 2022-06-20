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Газпромбанк снизил ставки по ипотеке

Газпромбанк снова улучшил условия по программам ипотечного кредитования, снизив ставки на 0,1-2,1 п.п.
 
Минимальные ставки по программам с господдержкой составляют: «Льготная ипотека» -  8,3% годовых, «Военная ипотека» - 10% годовых.
 
Программы «Ипотека на вторичное жилье», «Ипотека на новостройку», «Ипотека на дом» доступны по ставке от 10% годовых.
 
Газпромбанк предлагает приобрести в ипотеку квартиру по программе реновации по ставке от 11% годовых, а гараж или машино-место - от 13% годовых. Рефинансировать текущую ипотеку можно по ставке от 10,3% годовых.
 
Оформление заявки на кредит возможно на сайте или в офисе Газпромбанка. Подробные условия программ ипотечного кредитования – на сайте банка.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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