Газпромбанк и Курская область подписали соглашение о сотрудничестве

Газпромбанк и администрация Курской области заключили соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ. Документ подписали Исполнительный Вице-Президент по работе с госорганами и подведомственными организациями Банка Андрей Савченко и губернатор региона Роман Старовойт.

Это соглашение направлено на решение приоритетных задач социально-экономического развития Курской области, укрепление экономического и промышленного потенциала региона, реализацию инвестпроектов различного уровня сложности, обеспечение населения и субъектов предпринимательства широким спектром высококачественных банковских услуг. Также Банк будет участвовать в инвестпрограммах по развитию инфраструктуры региона.

«Мы благодарны Правительству Курской области за доверие. Наша общая задача – создание качественных и выгодных финансовых решений для жителей и бизнеса. Мы планируем продолжить работу в сфере поддержки предприятий, осуществляющих значимые для экономики области проекты и программы. Уверен, что такой комплексный подход к сотрудничеству даст хорошие результаты как для социально-экономического развития Курской области, так и для бизнеса Группы Газпромбанка», – отметил Исполнительный Вице-Президент по работе с госорганами и подведомственными организациями Банка Андрей Савченко.

«Курская область заинтересована в сотрудничестве с Газпромбанком. В регионе реализуются нацпроекты, развивается экономика, растёт инвестиционная привлекательность. Уверен, что достигнутые сегодня договоренности создадут дополнительные возможности для новых, перспективных проектов», – прокомментировал губернатор региона Роман Старовойт.