Цены на газ взлетят осенью – эксперт

Цены на газ по-прежнему зависят от геополитики: они растут на фоне нестабильности, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«С лета мир стал выходить из ковид-ограничений, вырос спрос на энергоносители, при этом альтернативные источники дали на 10% (солнечная) — 20% (ветренная) энергии меньше ожидаемого, а шансов получить больше трубопроводного газа сократились из-за противодействия реализации проекта «Северный поток-2», — напомнил Тимофеев.

По его словам, Запад решил сэкономить, подписываясь на короткие контракты с осени перед опасением новой волны ковида. Но логистический коллапс, вызванный пандемией, сыграл на повышение цен: к концу прошлого года цена на тысячу кубометров газа взлете в 6 раз — до 1200 долларов.

«Сокращение поставок газа по «Северному потоку-1» со 100 до 68 млн кубометров еще приподняло цену — до 1200 долларов за тысячу кубометров», — напомнил Тимофеев. По его мнению, такая ситуация нонсенс для лета — сезона, когда спрос на газ традиционно сокращается. Осенью возможны новые ценовые пики.