Газпромбанк и Правительство Санкт-Петербурга договорились о строительстве современных школ с применением механизма ГЧП

Газпромбанк и Правительство Санкт-Петербурга договорились о сотрудничестве в рамках финансирования строительства с применением механизмов государственно-частного партнерства современных и комфортных городских школ. Соглашение об этом на площадке Петербургского международного экономического форума подписали Первый Вице-Президент Газпромбанка Алексей Чичканов и Вице-Губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Проект планируется реализовывать в рамках государственной программы «Развитие образования». Он направлен на повышение уровня материально-технической базы, развитие инфраструктуры системы общего образования и обеспечение высокого качества и доступности образования, ликвидации очередей и вторых смен в образовательных организациях. Общий планируемый объем инвестиций составляет не менее 16 млрд рублей.

«В связи с динамичным развитием города и появлением новых районов образуется потребность в инфраструктуре образовательных учреждений для комфорта и безопасности школьников. Благодаря своевременному совместному решению руководства города Санкт-Петербурга и Газпромбанка, реализующего стратегию инфраструктурного #МЕГАИГРОКа, был инициирован ряд проектов для решения этой проблемы, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства. Банк обладает исключительной экспертизой в вопросах качественного финансового структурирования ГЧП-проектов, и я уверен, что сегодняшнее соглашение будет способствовать решению вопроса доступности современного, комфортного и качественного школьного образования в Санкт-Петербурге», – отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Алексей Чичканов.