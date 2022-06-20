Дальневосточный банк – лидер рейтинга кредитов наличными

Дальневосточный банк занял 1 место в рейтинге Лучшие кредиты наличными в июне 2022 года банков ТОП 51-100. При составлении рейтинга учитывались размер процентной ставки и полная стоимость кредита, а также сумма ежемесячных платежей, сумма кредита и срок. Кредит наличными от Дальневосточного банка можно взять по ставке от 6,3%*, на срок до 7 лет. Максимальная сумма кредитования- 3 500 000 рублей.

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* Ставка действует для сотрудников компаний- стратегических партнеров банка при страховании от несчастных случаев, болезней и потери дохода (КДС) и сумме кредита больше 1 млн рублей.