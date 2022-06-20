Россельхозбанк определил перспективные рынки АПК в Азии и Африке

Девиз юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – «Новый мир – новые возможности». В форуме участвуют представители десятков государств. Среди стран, не поддержавших санкции против России (более 180 государств мира), эксперты Россельхозбанка выбрали топ-20 наиболее быстрорастущих рынков АПК, используя показатели темпа прироста ВВП на душу населения и численности населения до 2030 года. В списке лидеров оказались Египет, Саудовская Аравия, Сирия, Пакистан, Филиппины и 15 африканских стран. За прошедший год обозначенные топ-20 стран1 импортировали продукции АПК из России на 3,4 млрд долларов, что составило 9% экспорта продукции АПК из России в денежном выражении. По прогнозам РСХБ, за 2 года эта доля может вырасти до 20%.

В Египет и Саудовскую Аравию из России в первую очередь экспортируются зерновые (пшеница, ячмень и пр.), поставки составляют 2 млрд долларов (здесь и далее – за 2021 год). На втором месте – подсолнечное масло (272 млн долларов), на третьем месте – говядина и мясо птицы (109 млн долларов).

Безусловным лидером в импорте продукции российского АПК среди топ-20 стран выступает Египет. Из суммарного экспорта в обозначенные страны из России в размере 3,3 млрд долларов за 2021 год на эту страну пришлось 1,8 млрд долларов, или 55%. На втором месте – Саудовская Аравия (686 млн долларов, 21%). Поставки в Саудовскую Аравию обладают значительным потенциалом роста: на данный момент продукция АПК из России занимает 3% импорта продукции АПК в страну, для сравнения – у Египта аналогичный показатель составляет 14%.

В эти страны Ближнего Востока быстрее всего растут поставки мяса птицы. Только за 2021 год поставки увеличились в 3 раза до 85 млн долл. Также быстро растут поставки подсолнечного масла и нута.

Единственная страна Южной Азии, попавшая в рейтинг аналитиков РСХБ, Пакистан, занимает третье место из названных стран по объему экспорта продукции АПК из России (208 млн долларов, 6%). В поставках лидируют пшеница, нут и горох.

«Российские сельхозпредприятия видят значительный потенциал в наращивании экспорта в исламские страны. Помимо поставок зерновых, масличных и продукции их переработки, ведется активная торговля мясными халяльными продуктами, включая индейку и курятину. А для развития сотрудничества отечественные агрохолдинги увеличивают производство баранины. Драйверами роста в отгрузках мяса выступают торговые отношения с Саудовской Аравией, Египтом и Пакистаном, которые по итогам 2021 год принесли российским экспортерам более 2,7 млрд долларов», – рассказывает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

В 15 стран Африки (в т.ч. Кения, Эфиопия, Сенегал, Мозамбик, Гвинея, Нигер и другие), определенных аналитиками РСХБ как наиболее перспективные3, из России экспортируются в основном пшеница (567 млн долларов), мясо птицы (17 млн долларов), подсолнечное масло (7 млн долларов) и дрожжи (6 млн долларов). В африканские страны растут поставки индейки. За 2021 год поставки увеличились в 3,5 раза до 13 млн долл. Поставки подсолнечного масла выросли в 6 раз до 7 млн долларов. Диверсифицировать поставки в страны Африки российские сельхозпроизводители могут за счет мороженой рыбы, российской кондитерской продукции: шоколада, вафель и сахаристых кондитерских изделий.

«Помимо растущего интереса к российским продуктам питания, в Африке высокие показатели прироста населения, что является прямым фактором роста спроса на еду, тем более, учитывая традиционные для этого континента сложности с обеспечением населения полноценным питанием. Например, по итогам 2020 года Россия поставила в Танзанию 23% от всего импорта страны в сегменте АПК. Увеличение спроса в Африке будет происходить не только за счет прироста населения, но и благодаря диверсификации потребления, увеличению потребления переработанных продуктов, мяса, молока, повышения содержания в пище жиров и сахара», – отметил Андрей Дальнов.

По прогнозам аналитиков Россельхозбанка, объемы поставок продукции АПК из России в топ-20 наиболее быстро растущих рынков АПК среди дружественных стран могут вырасти с текущих 9% в денежном выражении до 15-20% в течении ближайших двух лет.