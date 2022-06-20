45% иркутян считают, что зарплата врача должна быть более 60 тысяч рублей

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), сколько, по мнению жителей Иркутской области, должны зарабатывать медицинские работники.

По данным проведенного hh.ru опроса, почти половина респондентов из Иркутской области (45%) считают, что зарплата врача должна составлять от 61 до 100 тысяч рублей, 37% называют достойной зарплату более 100 тысяч рублей, 13% – от 30 до 60 тысяч, 1% – менее 30 тысяч рублей.

Что касается младшего медперсонала, в частности, медсестер, большинство полагают, что справедливая зарплата для данных сотрудников – 30 – 60 тысяч рублей (56% высказались за этот вариант), 27% назвали цифру от 61 до 100 тысяч, 10% – до 30 тысяч рублей, 6% – более 100 тысяч рублей.

Подавляющее большинство опрошенных уверены, что труд медицинских работников сейчас не оплачивается достойно (86%). Кроме того, жители области считают, что более высоких зарплат заслуживают пожарные, учителя и ученые.

В мае этого года в Иркутской области средняя предлагаемая зарплата в профессиональной сфере «медицина, фармацевтика» составила 52,9 тысяч рублей, а за год она выросла на 5%, в деньгах этот рост составил 2,7 тысяч рублей (средняя предлагаемая зарплата медикам в мае 2021 года была 48,6 тысяч рублей).

На текущий момент, на одну вакансию в сфере медицины в Иркутской области приходится меньше одного потенциального кандидата (а именно – 0,8 резюме на вакансию), что говорит серьезном дефиците медработников в регионе.