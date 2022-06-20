ИГУ увеличил число бюджетных мест на магистратуре

В этом году Минобрнауки России дополнительно выделило 78 бюджетных мест по приоритетным направлениям научно-технологического развития, сообщили SIA.RU в пресс-службе вуза.

Распоряжение о выделении дополнительных мест подписал председатель правительства Михаил Мишустин — это решение не только увеличит возможности для молодых специалистов продолжить обучение в магистратуре, но и позволит обеспечить российские предприятия высококвалифицированными кадрами.

Ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев отметил, что при увеличении контрольных цифр приема (бюджетных мест) Минобрнауки России опиралось не только на потребность страны в высококвалифицированных кадрах, при распределении учитывались и показатели вузов, в том числе учебная и научная деятельность: «Таким образом, увеличение министерством бюджетных мест в магистратуру ИГУ говорит о высоком рейтинге ИГУ и конкурентоспособности наших выпускников».