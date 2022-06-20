Щербинский лифтостроительный завод может стать посредником при поставке зарубежных лифтов

Продукцию будут искать на азиатских рынках, сказал РИА Недвижимость гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

«Мы готовы брать подряды и на высотные лифты, и на скоростные лифты, и на бизнес-класс. Уже второй вопрос — где эти лифты будут созданы. Мы можем эти заказы принимать, а далее искать продукцию, например на азиатском рынке», — заявил Мутко.

По словам Мутко, у ЩЛЗ, принадлежащего «Дом.РФ», больше компетенций в лифтостроении, больше информации о рынке, о производителях и их мощностях. «Мне кажется, целесообразно консолидировать информацию по потребностям рынка», — пояснил он.