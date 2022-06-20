Братские медики получили персональные подарки от Олега Дерипаски

В Братском Центре помощи и спасения сегодня принимали поздравления с профессиональным праздником. День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня. Врачам, медсестрам и младшему персоналу вручили подарки от Олега Дерипаски, сообщает Братская студия телевидения.

Именно по его инициативе в Братске и еще в шести городах Сибири и Урала были построены специализированные центры для лечения коронавирусной инфекции. В Братске учреждение работает с декабря 2020 года, с тех пор диагностику и лечение здесь прошли более 1700 пациентов.

«Очень приятно получить эти подарки от Олега Дерипаски. Нас не забывают, большое спасибо, а в наш профессиональный праздник это особенно приятно», – Юлия Тимошенко, старшая медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии Центра помощи и спасения в Братске.

О необходимости помочь здравоохранению в регионах Олег Дерипаска заявил в самом начале пандемии коронавируса. И продолжает оказывать всемерную поддержку. Организация обучения, повышения квалификации, приглашение иногородних специалистов и как следствие – повышение уровня оказания медицинских услуг.