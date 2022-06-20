Минпромторг выступил против финансирования инвестпрограммы РЖД металлургами

Металлургическая отрасль находится в тяжелой ситуации из-за западных санкций, поэтому компаниям сложно платить по тарифам РЖД, которые были повышены в июне на 11%. Об этом РБК сказал на ПМЭФ-2022 замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Раньше тарифы РЖД всегда индексировались только на уровне инфляции за предыдущий год, напомнил он.

Правительство с 1 июня повысило грузовые тарифы РЖД на 11%, чтобы в том числе компания могла финансировать свою инвестпрограмму, которая включает расширение Восточного полигона (Транссиба и БАМа) — основного направления для экспорта российских товаров в Азию.

«Конечно, инвестиционная программа РЖД необходима, потому что без нее у нас не будет транспортных артерий. Но почему за счет металлургов? — удивляется Евтухов. — Нет других источников поддержки РЖД для выполнения инвестпрограммы? Денег нет? Есть деньги».

Накануне Евтухов заявил, что металлургическим компаниям вернут возможность получать компенсации логистических затрат при экспорте, право на которые они потеряли в августе 2021 года. Возвращение этих субсидий — это в том числе реакция на повышение железнодорожного тарифа, пояснил РБК замминистра. «Субсидирование логистических расходов, тарифа на перевозку продукции на экспорт у нас существовала давно. Однако потом у металлургов пошли «жирные» годы, отрасль получала огромные нормы прибыли (в том числе на внутреннем рынке). Поэтому мы их вывели из этой системы», — сказал он.