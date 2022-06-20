Рекордный объем нефти экспортировала Россия в Китай

Ранее лидером по поставках была Саудовская Аравия, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В мае Китай нарастил импорт сырой нефти российского производства на рекордные 55% год к году, Россия заняла первое место среди всех экспортеров этого топлива в Китай, сместив Саудовскую Аравию, пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Объем поставок нефти из России в мае составил почти 8,42 млн т, что примерно равняется 1,98 млн баррелей в сутки. Это на четверть выше апрельских показателей, указывает агентство. Нефть поставили как морским путем, так и по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан».

Такая динамика сложилась в условиях предоставлениях больших скидок китайским покупателем на фоне международных санкций в отношении поставок нефти из России, в частности топливо с дисконтом закупили государственная нефтеперерабатывающая корпорация Sinopec и государственная Zhenhua Oil.