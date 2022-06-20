Грозы и дожди пройдут в Иркутской области 21 июня

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июня ночью в северо-восточных районах, днём в горах Восточного Саяна ожидаются сильные дожди, местами по области – грозы.

21 июня местами в южных, западных и северных районах ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

«В регионе действует особый противопожарный режим с дополнительными требованиями пожарной безопасности, обязательными к исполнению: запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды; запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях», – предупреждают в МЧС.