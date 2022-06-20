Tele2 и Фонд «Навстречу переменам» презентовали иркутским предпринимателям конкурс «Навстречу импакт-стартапам-2022»

Оператор и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» организовали Public talk с социальными предпринимателями Иркутской области, в рамках которого рассказали об условиях нового конкурса и самых интересных проектах последних лет, рассказали SIA.RU в компании.

На Public talk с социальными предпринимателями руководитель программ фонда «Навстречу переменам» София Шагинян на примере конкретных проектов рассказала участникам встречи о том каким может быть социальное предпринимательство и какие источники финансирования возможны сегодня. Примерами послужили успешные проекты прошлых лет. Среди них «Работа-I», «Просто о важном. Про Миру и Гошу», Stop-hemangioma.

Живой интерес со стороны предпринимателей вызвал иркутский проект Светланы Васильевой. Руководитель детского центра «Василек» в своем выступлении рассказала о том, как эволюционировала ее идея. Сегодня «Василек» - не просто детский сад полного дня, а образовательный центр, в том числе для детей с ОВЗ и онлайн-обучением для ребят из удаленных сельских территорий. Центр активно развивается, масштабируя свой опыт через франшизу.

Светлана Васильева, импакт-предприниматель, финалист конкурса «Навстречу переменам-2015»:

«Особую роль в развитии детского сада «Василек» сыграла победа в конкурсе социальных предпринимателей в 2015 году. Грант от фонда «Навстречу переменам» и профессиональное обучение в бизнес-инкубаторе позволили спланировать дальнейшее развитие центра. С сотрудниками фонда и менторами Tele2 мы до сих пор поддерживаем тесные отношения».

Также в рамках встречи София презентовала участникам мероприятия конкурс «Навстречу импакт-стартапам», который уже стартовал 1 июня. Многие из участников Public talk уже занимаются своими проектами и хотели бы получить дополнительные возможности для дальнейшего развития. Напомним, подать заявку для участия в конкурсе можно на сайте фонда до 30 июня. 10 лучших проектов войдут в программу профессионального развития «Инкубатор» и получат финансовую поддержку фонда. В этом году гранты в рамках конкурса «Навстречу импакт-стартапам» увеличены с 1,2 до 1,5 млн рублей.

София Шагинян, руководитель программ фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

«Интерес к конкурсу растет не только количественно, но и географически. Ежегодно мы получаем от 250 до 400 заявок не только из крупных городов, но и небольших сел и поселков. Непросто выбрать из такого количества всего 10 проектов. В этом нам помогают волонтеры из Tele2. За 10 лет нашей работы поддержку уже получили 380 проектов. Большая часть из них успешно развивается».