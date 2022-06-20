Фильм «Без неба» представляет иркутское кино на фестивалях в Италии, Индии и России

Премьера фильма прошла в Новороссийске на фестивале «Малая земля» в мае. Картина также отобрана на Забайкальский международный кинофестиваль, география которого включает страны Азии, Европы, Латинской Америки, а президентом фестиваля выступает народный артист РСФСР Александр Михайлов. «Без неба» вошел в конкурсную программу короткого метра, выдержав серьезную конкуренцию за попадание в шортлист, в этом году оргкомитет отсмотрел более 300 заявок, рассказали SIA.RU в «Кинокомпании Юрия Яшникова».

Автор фото: Наталия Горбань

В июне «Без неба» увидели зрители в Индии. Картина отобрана на Pune Short Film Festival. Среди стран-участников международного фестиваля США, Китай, Россия, ОАЭ, Корея, Италия, Франция, Чехия, Великобритания, Сингапур, Бразилия, Мексика и другие.

Европейская премьера «Без неба» состоится на юбилейном 20-м международном фестивале Ischia Film Festival. Международный конкурс полнометражных, короткометражных и документальных фильмов стартует 25 июня. Он ежегодно проводится в Италии в Арагонском замке на острове Искья.

Съемки фильма проходили на Байкале, главную роль в картине исполнил народный артист России Дмитрий Певцов.

«Это один из самых высокобюджетных проектов, снятых в нашем регионе за последние годы. В нем много сложных каскадерских подводных сцен и компьютерной графики. Его производимо заняло у нас больше двух лет. Для того чтобы взяться за него, нам необходима была уверенность, что мы потянем проект финансово. Поэтому ключевую роль в судьбе фильма сыграла областная субсидия в 5 миллионов рублей, выделенная Минкультом по распоряжению губернатора. Выиграв в конкурсе эти средства, мы смогли привлечь в производство дополнительные инвестиции в размере 4,5 миллиона. Так общий бюджет проекта составил почти 10 миллионов рублей», – Юрий Яшников, продюсер фильма.

«Путь к зрителю у фильма получился долгий. Было несколько экспедиций на Байкал, сложные подводные с съемки с привлечением как местных специалистов, так и лучшего подводного оператора России из Владивостока Дмитрий Рудася. Мы с самого начала задали высокую планку и стремились уйти от любых компромиссов по качеству», – Анастасия Зверькова, режиссер.

По сюжету фильма бывший летчик Алексей живет на берегу Байкала. Чтобы забыться после смерти жены, он днями напролет слушает авиаэфир. Но побег от реальности невозможен, когда против сама стихия.

«С удовольствием приеду на съемки еще раз. В последние годы не слишком слежу за дальнейшей судьбой тех работ, в которых принимал участие. Но в этом случае мне бы хотелось, чтобы фильм заметили. У меня остались сильные впечатления от съемок в этом фильме и от команды», – Певцов Дмитрий, исполнитель главной роли.