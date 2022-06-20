Доля проектов редевелопмента в элитном жилье Санкт-Петербурга увеличилась в два раза – до 78%

Согласно данным консалтинговой компании Knight Frank St Petersburg (есть у SIA.RU), объем предложения в проектах редевелопмента в Санкт-Петербурге составил 78% от общего объема элитного жилья, увеличившись в два раза с 2012 года.

Средневзвешенная цена квадратного метра в проектах, построенных на бывших промышленных и нежилых территориях, за 10 лет выросла на 216% и составила 608,5 тыс. руб., при этом цена в элитных объектах, построенных на свободных участках, за этот же период увеличилась на 126% и составила 606,5 тыс. руб. На рынке наблюдается повышенный интерес со стороны девелоперов к бывшим промышленным локациям, соответственно, доля таких проектов в высоком ценовом сегменте будет увеличиваться.

Объем предложения в объектах редевелопмента, реализуемых на первичном рынке элитного жилья Санкт-Петербурга, по итогам I квартала 2022 года составил 78% от совокупного объема А-класса, или около 240 тыс. кв. м (2 тыс. квартир и апартаментов). За последние 10 лет данный показатель увеличился более чем в два раза. Если раньше строительство элитного жилья на территории под редевелопмент было единичным, то в настоящее время основное предложение сконцентрировано именно в бывших промышленных или нежилых локациях, где возводятся комплексы со средней жилой площадью около 24 тыс. кв. м.

Общая площадь реализованного жилья А-класса на участках под редевелопмент в I квартале 2022 года достигла 7,4 тыс. кв. м (более 70 квартир), что составляет 78% объема продаж всего элитного жилья.

Средневзвешенная цена квадратного метра в объектах редевелопмента по итогам марта составила 608,5 тыс. руб., что сопоставимо со среднерыночным показателем по всему А-классу (606,5 тыс. руб.). В то же время анализ ретроспективных данных демонстрирует, что за 10 лет ценовая динамика в данном формате жилых комплексов оказалась в два раза выше среднерыночной динамики элитного жилья – 216% в объектах редевелопмента против 124% в среднем по рынку. Помимо общеэкономических факторов, повлиявших на изменение цен всего рынка жилой недвижимости, это обусловлено тем, что 10 лет назад объекты редевелопмента, находящиеся сейчас в продаже, были на начальной стадии строительства и предлагались по достаточно низким ценам относительно готовых комплексов. Более половины объектов, которые находятся в продаже сейчас, введены в эксплуатацию.

С I квартала 2021 года по I квартал 2022 года в продажу вышло три элитных объекта редевелопмента, среди которых – новые корпуса в ранее реализуемом комплексе Neva Haus, проекты: «Северная корона» на месте одноименной гостиницы и «Петровская коса 1» на территории бывшего ЦНИИ лесосплава.

В настоящее время в Петербурге реализуется восемь элитных проектов редевелопмента, более половины из них введены в эксплуатацию. Все эти объекты строятся в элитных локациях Петроградской стороны и Петровского острова. Самыми крупными из них являются Neva Haus («Группа ЛСР»), расположенный на месте бывшего пивоваренного завода «Бавария», и «Петровская Доминанта» («Группа Эталон») – на территории бывшей экспериментальной судоверфи.

Квартиры и апартаменты реализуются с черновой отделкой. Исключение составляет комплекс One Trinity Place, построенный на месте производственных помещений бывшего завода «Вулкан» и предлагающий к продаже квартиры с чистовой отделкой и частичной меблировкой.

Кроме того, в настоящее время известно о нескольких перспективных проектах редевелопмента совокупной жилой площадью около 250 тыс. кв. м. Из них 80% площадей расположены в Петроградском районе, остальные 20% – в Центральном.

«Во всех престижных локациях города — на Крестовском и Петровском островах, в «Золотом треугольнике» — практически отсутствуют свободные земельные участки для строительства элитных жилых комплексов. Поэтому девелоперы все чаще возводят новые объекты на бывших промышленных территориях или реконструируют исторические здания. Несмотря на высокий спрос со стороны покупателей на проекты реконструкции из-за их архитектурного облика, для застройщиков наиболее привлекательными в реализации являются именно проекты редевелопмента территорий, поскольку позволяют избежать дополнительных осложнений, связанных, например, с охранными ограничениями зданий. Тем не менее мы видим перспективы развития как проектов редевелопмента, так и проектов реконструкции, поскольку каждый из этих форматов будет востребован покупателями», — Татьяна Любимова, директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank St Petersburg.