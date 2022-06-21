«Шоколадный Газпром». Эксперт – о перспективах акций газового монополиста

Цены на газ в Европе опять растут. Впервые с апреля газ стоит более $1500 за тыс. кубометров. Спровоцировал рост Газпром, который объявил о сокращении поставок по «Северному потоку - 1». Газоперекачивающие агрегаты отправили на ремонт в Канаду, где они застряли из-за санкций. В итоге в ночь на четверг объём прокачки упал в 2,5 раза. По мнению эксперта БКС Мир инвестиций Максима Шеина, акции газового монополиста на фоне роста цен может быть привлекательным для инвестиций.

– Я никогда не был большим поклонником акций Газпрома и считал, что компания может работать гораздо эффективнее. Плюс к этому у Газпрома огромное количество запасов, но большая проблема в том, было кому их продавать, то есть продавать можно гораздо больше, но нет просто такого количества покупателей. И вот наступила удивительная шоколадная ситуация, когда Газпром может, сокращая даже свои поставки в Европу, получать прибыль гораздо больше от этих поставок за счёт увеличения отпускных цен, – поясняет эксперт.

По словам Максима Шеина, «в ближайший год, а может быть, даже целых два, Газпром наскребёт в свои закрома столько прибыли от этой шоколадной ситуации, что этого хватит и на дивиденды, и на инвестиции, ещё может быть, и внукам останется».