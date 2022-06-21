Современные компьютеры – сельской школе: En+Group передала технику Черемховской школе

Теперь изучать программирование, выпускать школьную газету и готовиться к поступлению в ВУЗы школьники Черемховской школы Красночикойского района Забайкальского края смогут на самой современной технике. Благодаря поддержке компании En+Group в классе информатики сельской школы установили три современных ПК, два принтера и телевизоры.

На них ученики смогут работать с дидактическими играми и обучающими программами, изучать основы программирования, создавать мультимедийные проекты. О важности доступности к новым технологиям в регионах и развитии ИT-компетенций со школьной скамьи на протяжении многих лет говорил основатель En+Group Олег Дерипаска.

В Черемховской школе уроки информатики проходят три раза в неделю. Помимо обязательных академических часов больше семидесяти учеников посещают ИT-кружок. На внеклассных занятиях более углублённо изучают программирование, необходимое для поступления в технические ВУЗы по профильным специальностям.

Наталья Яковлева, директор МОУ «Черемховской» СОШ:

– Сегодня очень важно осваивать ИT-технологии, поэтому для каждой школы просто необходимо иметь современный компьютерный класс. Прежнее оборудование было устаревшим. Не было возможности на уроках информатики обеспечить эффективный образовательный процесс. Теперь этот вопрос решен. Кроме того, большим подарком для ребят стал цветной принтер, так как дети выпускают школьную газету. Следующие номера уже выйдут цветными.

Евгений Мастернак, генеральный директор «Разрезуголь»:

– Компьютерные технологии внедряются во все аспекты работы промышленного производства. Уже сегодня обслуживание, например, экскаватора – это задача не только мастера или механика и слесаря, но и программиста, т.к. многие процессы уже оцифровываются и автоматизируется. Поэтому на разрезе уже требуются сотрудники с ИТ-компетенциями. Например, специалисты по роботизации и производственной кибербезопасности.

«Разрезуголь» ведет освоение Зашуланского каменноугольного месторождения. Компания активно участвует в социально-экономическом развитии Красночикойского района и Забайкальского края. За восемь лет предприятие на развитие социальной и иной инфраструктуры края направило более 100 млн рублей. Часть из этих средств были направлены на приобретение 3D-принтера, роботонаборов и обучающей литературы для Черемховской СОШ. А в прошлом году «Разрезуголь» софинасировал строительство «IT-куба» в с. Красный Чикой.