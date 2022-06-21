В Иркутской области зафиксирован рост цен на овощи

В России зафиксирована дефляция: индекс потребительских цен с 4 по 10 июня составил 99,86%. Ситуация на потребительском рынке Приангарья также нормализовалась. В службе потребительского рынка и лицензирования региона отмечают, что после ажиотажа в феврале-марте спрос на товары первой необходимости стабилизировался и сейчас находится на обычном уровне. Запасы товаров в торговых организациях области постоянно пополняются и сформированы в необходимых для удовлетворения текущего спроса населения объемах.

Ценовая ситуация в Иркутской области в целом соответствует общероссийской, за исключением цен на плодоовощную группу – цены на капусту, лук, свеклу, морковь, огурцы выросли.

Всего за прошедший период из 68 позиций продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса в Иркутской области цены снизились на 21 товар и практически не изменились на 29.

В службе отмечают падение цен на помидоры (-13,56%), бананы (-1,91%), баранину (-1,62%), крупу гречневую (-1,09%), сахар (-0,88%), печенье (-0,73%), масло сливочное (-0,64%). Практически не изменились цены на творог, масло подсолнечное, макаронные изделия, сметану, чай черный, соль, куры, молоко питьевое пастеризованное, говядину, свинину, сосиски, сардельки, колбасы, консервы мясные для детского питания, рыбу мороженую, маргарин, смеси сухие молочные и консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, конфеты шоколадные, муку, хлеб, пшено, вермишель, огурцы.