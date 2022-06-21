ВТБ расширяет банкоматную сеть в Московском метрополитене

ВТБ увеличит число банкоматов в рамках объявленного тендера ГУП «Московский метрополитен». По условиям договора банк установит дополнительно 51 банкомат в вестибюлях 37 станций Московского метрополитена. Всего клиентам будет доступно 360 устройств самообслуживания ВТБ на 190 станциях. Новые банкоматы планируется установить до конца 2022 г.

ВТБ начал размещать устройства самообслуживания в Московском метрополитене с 2017 года. В среднем в каждом из банкоматов пассажиры совершают порядка 3000 операций ежемесячно. Помимо операций с наличными, клиентам доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных платежей, транспортных штрафов, налогов и многое другое. Также в банкоматах ВТБ пассажиры могут пополнить электронный кошелек карты «Тройка», при этом средства не только можно зачислить на баланс карты, но и сразу записать их на нее, что удобнее.

«Сотрудничество с Транспортным комплексом Москвы для ВТБ — важный стратегический проект. Совместно мы обеспечиваем сегодня не только установку банкоматов в метро, но и целый ряд платежных сервисов, в том числе такие прорывные технологии, как Face Pay. Наши устройства самообслуживания — это полноценный офис с максимальным числом услуг. Ежедневно через них совершается в среднем 3 тысячи операций, что говорит об их востребованности у пользователей. Кроме того, вблизи станций находится много торговых точек, и обычно у пассажиров всегда есть потребность в наличных. Поэтому расширение числа точек, где можно снять деньги, сделает покупки клиентов банков еще более комфортными», — отметил Юрий Андресов, член правления ВТБ.

«По поручению Мэра Москвы С. Собянина мы продолжаем развивать удобные сервисы в Московском транспорте. До конца года на 37 станциях метро установим 51 банкомат — ещё больше пассажиров смогут ими воспользоваться прямо по пути, не выходя на улицу», — заявил Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта.

На сегодняшний день ВТБ обслуживает своих клиентов почти в 1,4 тысячи офисах, которые работают по всей стране. К услугам клиентов также 14,7 тысяч банкоматов ВТБ, а также дистанционные сервисы ВТБ Онлайн, в том числе — мобильная версия интернет-банка.