Как банк может упростить жизнь бизнесу

Развитие предпринимательства – одна из приоритетных задач, стоящая перед государством и финансовыми институтами. Одной из проблем при этом остается дефицит информации. Эксперты признают: бизнес остро нуждается в консультациях о том, с помощью каких инструментов он может упростить свою работу. О них рассказал начальник Департамента клиентского бизнеса АО «Дальневосточный банк» Иван Бабенко.

- Иван Александрович, какая финансовая услуга будет востребована у предпринимателя в первую очередь?

Любой бизнес – это движение денег, которое возможно только через банк. Если вы открыли свою компанию, то главным во взаимодействии с финансовой организацией будет расчётно-кассовое обслуживание. В первую очередь, это любые безналичные расчеты – получение денег за товары и услуги, платежи контрагентам, выплата зарплаты, уплата налогов, социальные и все прочие платежи. Кроме того, бизнесу постоянно приходится иметь дело с банковскими выписками, платежными поручениями, реестрами и прочими документами. Для того, чтобы справиться со всем этим многообразием и упростить работу очень пригодятся дистанционные банковские сервисы «IBank» и «ДВБ-бизнес» (6+). С их помощью можно эффективно управлять своими финансами и вести документооборот с банком с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет», или смартфона из любой точки мира.

- Начинающему предпринимателю трудно определить необходимый объем финансовых услуг и не переплатить при этом, что посоветуете в таком случае?

- У наших клиентов большой популярностью пользуется простой и экономичный подход к расчетно-кассовому обслуживанию: приобретение наиболее востребованных банковских услуг пакетом за фиксированную ежемесячную плату. Клиент может выбрать подходящий Пакет услуг «Старт», «Лайт», «Бизнес» или «Бизнес Плюс» в зависимости от потребностей своего бизнеса, его активности. Линейка пакетов предусматривает оптимальный по цене набор услуг как для стартапов, так и для развивающегося бизнеса. При этом можно получить еще и скидку до 25%, если оплатить пакет за 3, 6 или 12 месяцев сразу – чем больше срок, тем выгоднее. При изменении потребностей предприятия пакет можно сменить, перейти на более подходящий.

- Кстати, о расширении бизнеса. Многие ИП и небольшие компании хотели бы освоить нишу госзакупок, но не знают, с чего начать, либо считают, что это доступно лишь крупным компаниям.

- Что касается госзакупок, то для малого бизнеса уже на законодательном уровне созданы условия, позволяющие ИП и небольшим компаниям участвовать в тендерах наряду с крупным бизнесом.

Так, по закону государственные учреждения обязаны закупаться у малых предприятий. Например, по 44-ФЗ эта квота составляет не менее 15% от всего объема закупок в год. В зависимости от заказчиков, госзакупки делятся на государственные и для компаний с госучастием. Первые руководствуются 44-ФЗ, вторые — 223-ФЗ. Проще начинать работу с закупками по 44-ФЗ, где победитель определяется с помощью электронного аукциона: чья цена ниже, тот и выиграл. Для ИП пакет документов проще: часто достаточно только паспорта и выписки из ЕГРИП. Если нужны лицензии или членство в СРО — это указано в закупке.

Для компаний и ИП, работающих в сфере закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, весьма полезной будет услуга «Экспресс-гарантия» на обеспечение заявки на участие в аукционе; обеспечение исполнения контракта; обеспечение исполнения гарантийных обязательств. Для клиентов Дальневосточного банка действует упрощённая процедура подачи заявок на гарантию суммой до трех миллионов рублей, а рассмотрение таких заявок занимает всего несколько минут.

Таким образом, с помощью простых финансовых инструментов вы можете начать свой бизнес, подобрать оптимальный пакет услуг для уже существующего, а также развить свою деятельность. Специалисты Дальневосточного банка всегда готовы вам в этом помочь.