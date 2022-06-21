Примсоцбанк предлагает получить скидку на «Яндекс.Маркет» за расчеты по карте «Мир»

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 300 рублей скидки за первую покупку на сайте и в приложении «Яндекс.Маркет». Сумма заказа должна составлять не менее 2500 рублей.



Для того, чтобы получить скидку:



• Перейдите в приложение или на сайт Яндекс.Маркет по специальной ссылке;

• Соберите заказ на 2500 рублей и активируйте промокод MIR;

• Оплатите ваш первый заказ картой «Мир» и получите скидку 300 рублей.



Предложение действует с 17 июня 2022 года по 31 июля 2022 при переходе по специальной ссылке.