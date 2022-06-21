Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 300 рублей скидки за первую покупку на сайте и в приложении «Яндекс.Маркет». Сумма заказа должна составлять не менее 2500 рублей.
Для того, чтобы получить скидку:
• Перейдите в приложение или на сайт Яндекс.Маркет по специальной ссылке;
• Соберите заказ на 2500 рублей и активируйте промокод MIR;
• Оплатите ваш первый заказ картой «Мир» и получите скидку 300 рублей.
Предложение действует с 17 июня 2022 года по 31 июля 2022 при переходе по специальной ссылке.
Новости
Примсоцбанк предлагает получить скидку на «Яндекс.Маркет» за расчеты по карте «Мир»
Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 300 рублей скидки за первую покупку на сайте и в приложении «Яндекс.Маркет». Сумма заказа должна составлять не менее 2500 рублей.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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