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Примсоцбанк предлагает получить скидку на «Яндекс.Маркет» за расчеты по карте «Мир»

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 300 рублей скидки за первую покупку на сайте и в приложении «Яндекс.Маркет». Сумма заказа должна составлять не менее 2500 рублей.

Для того, чтобы получить скидку:

• Перейдите в приложение или на сайт Яндекс.Маркет по специальной ссылке;
• Соберите заказ на 2500 рублей и активируйте промокод MIR;
• Оплатите ваш первый заказ картой «Мир» и получите скидку 300 рублей.

Предложение действует с 17 июня 2022 года по 31 июля 2022 при переходе по специальной ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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