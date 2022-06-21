Председателем правления Реалист Банка стал Владимир Эльманин

Решением Совета директоров на должность Председателя Правления Реалист Банка назначен Владимир Эльманин, который сменил на этом посту Надежду Бобылеву.

– Данное назначение получило все необходимые разрешения регулирующих органов, – говорится в сообщении банка.

Совет директоров благодарит Надежду Бобылеву, которая руководила деятельностью Реалист Банка с 2015 года, за высочайший профессионализм, значительные достижения и важнейший вклад в успешное развитие Банка.

Новый Председатель Правления Реалист Банка работает в банковской сфере с 1999 г., более 8 лет проработал в системе Банке России, затем в российских и зарубежных финансовых организациях.

Последняя должность - Председатель Правления АО «Первоуральскбанк».

В 2021 г. закончил Стокгольмскую школу экономики по дисциплине Executive MBA.

Владимир Эльманин также является руководителем Комиссии по поддержке региональных банков и членом Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике при ТПП РФ.