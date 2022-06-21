В 25 раз выросло число транзакций по QR-кодам среди клиентов Россельхозбанка

Популярность платежей по QR-кодам через Систему быстрых платежей в 2022 году выросла в 25 раз. Россияне все чаще используют новый способ бесконтактной оплаты как замену Apple Pay и Google Pay для оплаты ежедневых покупок.

В мае 2022 года клиенты Россельхозбанка осуществили в 25 раз больше платежей по QR-кодам через Систему быстрых платежей, чем за аналогичный промежуток прошлого года. При этом объем операций вырос в 9,5 раз относительно мая 2021 года – россияне стали чаще оплачивать по QR-кодам небольшие ежедневные покупки.

Самый большой прирост объема платежей по QR-кодам произошёл в марте 2022: по сравнению с февралем этого же года общая сумма операций с использованием сервиса увеличилась на 47% при том, что до этого она увеличивалась достаточно линейно – в среднем на 10% в месяц. Если линейный рост обеспечивался постепенным набором популярности сервиса среди россиян, то скачок в марте произошел именно на фоне замещения зарубежных сервисов бесконтактной оплаты отечественным аналогом.

Половина всех проведенных в мае этого года платежей по QR-кодам распределилась по десяти самым популярным категориям назначения платежа. Наибольший объем платежей пришелся на оплату одежды и аксессуаров – 15% от объема всех платежей в мае 2022 года. Следующей по популярности в прошедшем месяце ожидаемо стала оплата товаров в продовольственных магазинах и супермаркетах – более 14% от объема всех платежей. Россияне также оплачивали по QR-коду строительные материалы и хозяйственные товары – по 4% от общего объема платежей за май. На рестораны и фастфуд же приходится 2% от общего объема платежей за последний весенний месяц. Следующими по объему операций стали такие категории, как платежи на автозаправочных станциях, в зоомагазинах, в клиниках, в магазинах игрушек и косметических магазинах – по 1% от общего объема платежей за май 2022 года.

«Оплата по QR-кодам через Систему быстрых платежей стала альтернативой зарубежным способам бесконтактной оплаты и набирает популярность. Многие крупные торговые сети подключились к сервису еще в прошлом году, в 2022 же году количество торговых точек, внедрившись сервис, продолжает расти. Платежи по QR-коду в ближайшее время станут для россиян привычной практикой в силу простоты удобства использования сервиса – для оплаты покупки достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в мобильном банке. В конце июня 2022 года Россельхозбанк также внедрит поддержку мобильного приложения «СБПэй», к приложению можно будет привязать карточный счет и совершать оплату с его использованием без физического носителя карты», - отметил директор департамента платежных технологий и дистанционных каналов Россельхозбанка Андрей Купцов.

Платежи по QR-кодам доступны клиентам – физическим лицам, использующим мобильный банк РСХБ, а для клиентов – юридических лиц соответственно предоставляется возможность принимать платежи по QR-кодам за реализуемые товары, работы и услуги.

Оплата через мобильное приложение РСХБ возможна в любой торговой точке, в которой размещен логотип СБП. QR-код, содержащий информацию о покупке и получателе платежа, может размещаться на сайте магазина, отображаться на экране, кассовом чеке, POS-терминале или печататься в виде наклеек. При этом комиссия с физических лиц за совершение таких платежей не взимается.