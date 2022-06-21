Ковидные койки в Приангарье сократили на 4,5 тысячи

В Иркутской области в течение месяца сократили коечный фонд для лечения пациентов с новой корнавирусной инфекцией на 4,5 тысячи коек. В настоящее время развернуто 505 коек, это в 10 раз меньше, чем в пик «пятой волны» когда было развернуто 5091 мест. Свободный коечный фонд составляет более 30%. Об этом на заседании оперштаба сообщил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Алексей Шелехов.

По его словам, обеспечение кислородом ковидных госпиталей осуществляется в необходимом объеме, без сбоев. Суточная потребность в кислороде составляет около семи тонн в сутки.

По данным на 20 июня, число заболевших ковидом находится на минимуме. В Иркутске за сутки заразились COVID-19 7 человек, в Ангарске – 10. По 3 человека заболели в Усть-Кутском и Иркутском районах. Всего в регионе за сутки вирус выявили у 29 человек.