Губернатор Игорь Кобзев призывает ревакцинироваться от COVID-19

Эксперты не исключают подъема заболевания в осенний период, при этом Иркутская область находится только на 44 месте по темпам вакцинации в России от COVID-19 и на 27 месте по темпам повторной иммунизации. Власти региона обеспокоены этой ситуацией.

– В последние недели мы наблюдаем снижение темпов вакцинации и ревакцинации. Тем временем, специалисты не исключают подъема заболевания в осенний период. Поэтому наша задача усилить работу в направлении профилактики. Все пункты вакцинации обеспечены препаратами. Я призываю жителей региона не дожидаться роста числа заболевших, а заблаговременно сделать прививку и защитить себя и своих близких, – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По данным на 20 июня, число заболевших ковидом в Иркутской области находится на минимуме. В Иркутске COVID-19 за сутки заразились 7 человек, в Ангарске – 10. По 3 человека заболели в Усть-Кутском и Иркутском районах. Всего в регионе за сутки ковид выявили у 29 человек.