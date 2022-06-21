Минфин планирует определить запасы золота и алмазов для мобилизации

Принимать решение об их использовании сможет президент, следует из законопроекта, сообщает РБК.

Министерство финансов предложило распространить мобилизационную подготовку на защиту драгоценных металлов, камней и изделий из них, находящихся в Госфонде России, а также формировать и использовать часть запасов на мобилизационные нужды страны. Это следует из опубликованного проекта поправок в закон ‎«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Разработку этого документа Минфин анонсировал год назад.

Принятие и реализация законопроекта позволят выделить в составе Госфонда России запасы драгоценных металлов и камней в качестве мобилизационного ресурса страны, отмечается в пояснительной записке.

Госфонд России (учитывается в составе золотовалютных резервов страны) формируется за счет драгоценных металлов (золота, серебра, платины и других платиноидов), драгоценных камней (природных алмазов, изумрудов, рубинов, сапфиров, александритов), а также природного жемчуга и уникальных образований из янтаря. Сейчас в него поступают ценности, принудительно изъятые и переданные по наследству в пользу государства, бесхозные драгметаллы и камни, подарки, полученные гражданами в связи с государственной деятельностью, содержимое кладов, найденных на участках, принадлежащих государству, а в случае культурной ценности клада — вне зависимости от собственника участка или дома, где он был обнаружен.