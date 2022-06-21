Как иркутяне относятся к собственному труду

Служба исследований hh.ru выяснила (документ есть у SIA.RU), как люди воспринимают и оценивают свою работу, что она для них значит и каково их отношение к собственному труду.

Исследование показало, что каждый второй опрошенный житель Иркутской области (53%) относится к своей работе как к простому зарабатыванию денег. Чаще всего так отвечают представители сферы добычи сырья (56% опрошенных из данной профессиональной области).

На втором месте не слишком позитивная оценка собственной работы и труда – 30% считают, что выполнение рабочих обязанностей тратит их время и силы попусту. Так собственный труд наиболее часто оценивают работники ресторанно-гостиничного бизнеса и HR-специалисты. Еще 30% считают, что у них обычная работа, как у остальных людей.

Далее по частоте ответов – «моя работа временная, не задержусь тут» (23%), чаще такой вариант выбирали представители рабочего персонала. Они же чаще придерживаются мнения, что их работа наносит вред здоровью и психике.

Почти каждый пятый (17%) и вовсе считает, что его работа – рабский труд. Причем чаще всего настолько негативную оценку своему труду снова дают рабочие (32%). Похожего мнения о рабском труде придерживаются медики и врачи (31% опрошенных в данной сфере так считают), а также работники транспортной сферы и розничной торговли (по 30% опрошенных в каждой профсфере). Важно также отметить, что представители этих же отраслей жаловались, что их работа наносит им психологический вред и ухудшает здоровье.

Лишь каждый десятый говорят о том, что работа помогает ему развиваться или дает признание других людей (по 11%). Первых больше среди ИТ-специалистов и маркетологов, вторых – среди представителей сферы искусства и медиа.

Реже всего встречались ответы, что работа — это любимое дело (9%), что она делает жизнь других людей лучше (4%), дает возможность развивать свои идеи (4%), является основанием для гордости (2%) и что работа – это престиж (2%).

«Интересны и варианты, которые попали в раздел «другое», то есть это ответы, которые респонденты написали сами. Встречаются такие оценки собственного труда, как «возможность самовыражения», «вытягивает из меня жизнь по капле», «даёт опыт», «забирает мое психологическое здоровье», – отмечает Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Любопытно, что женщины-респонденты чуть чаще мужчин признавались, что их работа – это любимое дело (13% опрошенных женщин выбрали этот вариант ответа в ходе опроса). Кроме того, женщины чаще, чем мужчины указывали, что их работа – это престиж для них, а также, что труд дает им возможность получить признание и благодарность от других людей.