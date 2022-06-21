Число россиян, не имеющих сбережений, приблизилось к половине

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в период с 6 по 12 июня доля людей, не имеющих сбережений, приблизилась к половине (49%). Однако индекс экономической уверенности стабилизировался и остается на уровне -3 пунктов вторую неделю подряд.

После завершения мартовского всплеска покупательской активности средняя частота покупки в апреле демонстрирует включенные стратегии экономии во всех сегментах. Недельная динамика так же указывает на включённые стратегии экономии: сниженные частоту покупки и средний чек в продуктовом сегменте, частые дробные покупки с учётом инфляционного фактора – в непродовольственном сегменте товаров повседневного спроса.

Доля трат на непродовольственные товары продолжает расти в течение шести недель (62%). На это влияют как частота покупки, так и инфляция.