63 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 295 369.

Основная часть заболевших в Ангарске и Иркутске (+21 и +20), третье место за Братском (+6). Заболеваемость в остальных населенных пунктах не превышает 3 случаев.

В медучреждениях региона остаются 245 человек, выздоровели за сутки – 54, летальных случаев не зафиксировано.

Губернатор Игорь Кобзев призывает ревакцинироваться от COVID-19. Эксперты не исключают подъема заболевания в осенний период, при этом Иркутская область находится только на 44 месте по темпам вакцинации в России от COVID-19 и на 27 месте по темпам повторной иммунизации.