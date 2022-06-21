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63 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 295 369.

Основная часть заболевших в Ангарске и Иркутске (+21 и +20), третье место за Братском (+6). Заболеваемость в остальных населенных пунктах не превышает 3 случаев.

В медучреждениях региона остаются 245 человек, выздоровели за сутки – 54, летальных случаев не зафиксировано.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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