Границы населенных пунктов установили на острове Ольхон

На острове расположено девять населённых пунктов, образующих Хужирское МО, рассказали SIA.RU в Росреестре Иркутской области.

Границы четырех поселков и деревень Ольхона учтены ранее, а границы пяти населенных пунктов внесены в реестр недвижимости в мае этого года в рамках проведения в Иркутской области эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР).

Кадастровый инженер Андрей Анатольевич Четвериков, много лет занимающийся кадастровой деятельностью на территории Иркутской области, полагает, что установление и внесение в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов имеет большое значение для экономического развития территорий. Это позволяет предотвратить нарушения земельного законодательства, избежать земельных споров, упростить предоставление и оформление объектов недвижимости.