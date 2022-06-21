В кризисное время своим компаниям доверяют 34% российских работников

Исследование (есть у SIA.RU) провели hh.ru и бизнес-консультант Марина Корсакова — основатель исследовательского проекта Transition Bureau.

В ходе исследования выяснилось, что 34% российских работников доверяют своим компаниям. Из них 5% отметили, что стали больше доверять своим работодателям после начала кризисной ситуации в феврале, а 29% респондентов заметили, что доверяют своим компаниям, как и раньше.

Также есть категория работников, которые пересмотрели свое отношение в обратную сторону. Так, у 26% респондентов уровень доверия стал меньше, чем раньше. А 24% заметили, что не доверяют своим компаниям, но такое у них было и раньше. Также респонденты оставляли индивидуальные ответы и некоторые отмечали, что «доверяют конкретным людям: руководителям, коллегам».

В разрезе профобластей также получились интересные данные: 10% представителей финансовой сферы стали доверять своей компании в кризис даже больше, чем раньше. Никак не поменяли своё отношение и продолжают доверять работодателю 38% ИТ-специалистов (это самый высокий показатель по всем профсферам). Стали меньше доверять, чем раньше 32% представителей розничной торговли.