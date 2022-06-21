Как вернуть дебиторку и оптимизировать работу колл-центров?

В продолжение разговора о способах повышениях эффективности бизнеса сегодня Дмитрий Жоров, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка, расскажет о сервисах Сбера, которые помогут предпринимателям повысить эффективность сбора дебиторской задолженности, в том числе и просроченной, а также при необходимости оптимизировать работу колл-центров.

Дмитрий Васильевич, расскажите, пожалуйста, о каких сервисах сегодня пойдет речь?

– Сегодня ряд компаний, особенно небольших, при урегулировании долгов сталкиваются с такими проблемами, как отсутствие собственного штата юристов, неудобно напоминать контрагенту о задолженности, не хватает авторитета для переговоров с масштабным контрагентом, самостоятельное урегулирование не приносит желаемого результата и т.д. В Сбере есть интересные инструменты, которые могут помочь с решением этих проблем.

Хотелось бы рассказать о двух продуктах компании «АктивБизнесконсалт», дочерней компании Сбера. Это сервис «Time2Pay», который помогает взыскать задолженность по неоплаченным контрактам и Робот-оператор, оптимизирующий работу колл-центров.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о сервисе Time2Pay. Кому он может быть интересен?

– Time2Pay запущен АБК совместно с компанией СберЛигал в ноябре 2020 года. За это время сервисом воспользовались более 2000 компаний. Количество обработанных дел - свыше 20 000 тысяч. Сумма переданных долгов в работу свыше 2 млрд рублей.

Сервис может быть интересен любым компаниям, которые продают товары или услуги на условиях постоплаты. Это прежде всего компании из сферы оптовой торговли, транспорта, финансов и страхования, промышленности и других отраслей. Так, на долю транспортных компаний приходится 35% всех обращений в компанию, оптовая торговля – еще 25%, сфера ЖКХ – 15%.

Среди наших клиентов – крупнейшие банки из ТОП-50, телекоммуникационные компании, ресурсоснабжающие компании.

Могу поделиться таким кейсом. Клиент – транспортная компания, обратился к нам для взыскания задолженности с контрагента. Проблема заключалась в том, что стороны находятся в разных регионах РФ, у нашего клиента отсутствуют ресурсы для работы со службой судебных приставов в другом регионе. Нами была предоставлена услуга по сопровождению исполнительного производства. За счет наличия сотрудников по всей территории РФ, удалось точечно коммуницировать с ФССП и взыскать задолженность с контрагента в полном объеме в течение одного месяца.

Какие задачи может решить Time2Pay?

– Это, прежде всего, повышение уровня и снижение срока возврата просроченной дебиторской задолженности. Мы избавляем наших клиентов от сложных коммуникаций с контрагентами, судебными и исполнительными органами власти, за счет этого высвобождается время сотрудников, которое они могут использовать для достижения ключевых целей компании.

Сервис позволяет получать анализ перспектив взыскания задолженности, прогнозировать объем возврата и сроки урегулирования при различных сценариях работы с долгом, подобрать наиболее эффективный инструмент взыскания, получать информацию о должнике и менять стратегию работы с долгом и использовать передовые технологии из сферы коллекшена при работе с долгом.

Если говорить об эффективности сервиса, то по нашим данным уровень возврата дебиторской задолженности достигает до 80%.

Как подключить сервис?

– Достаточно зарегистрироваться на сайте time2pay.ru и подать заявку на предоставление услуг по возврату просроченной дебиторской задолженности.

Сервис предоставляется по всей территории РФ независимо от суммы долга и работает как конструктор. Можно выбрать и подключить любой из доступных модулей в зависимости от потребности бизнеса:

досудебный этап работы

судебное производство

исполнительное производство

банкротство

Кстати, наиболее востребованная услуга – это проведение переговоров с задолжавшими контрагентами. За ней обратилось более 45% пользователей сервиса. И как раз проведение переговоров можно поручить Роботу-оператору.

Расскажите, пожалуйста, как Робот-оператор может помочь в проведении переговоров?

– Робот- оператор – это разработка компании АБК, созданная на основе искусственного интеллекта. Робот способен заменить человека в большинстве типовых коммуникаций. Система может выслушать реплики абонента, распознать их, выбрать правильные ответы и озвучить их голосом, который очень сложно отличить от настоящего. Сегодня система в сутки осуществляет примерно 400—700 тысяч разговоров, а общее число совершенных роботом звонков приближается к 1 млрд.

При этом, наша статистика показывает, что 90% клиентов лояльны к общению с роботом, 70% соглашаются прослушать презентацию продукта/услуг роботом, 27% купили продукт/услугу у робота.

Робот включает в себя системы по ведению диалога, синтезу и распознаванию речи. Определению пола и возраста, взаимодействие с телефонией для перевода на оператора и фиксацией результатов в информационной системе заказчика. Таким образом, в основе лежит довольно большой набор различных технологий, и робот в этом смысле — некий комплекс, собранный из множества компонентов, который и представляет уже непосредственную бизнес-ценность.

Какие еще задачи может решать Робот-оператор?

– Робот-оператор применим практически во всех отраслях, там, где необходимы типовые коммуникации с клиентами. Робот-оператор может быть использован в телемаркетинге, лидогенерации и кросс-продажах, при передаче и проверке показаний приборов и счетчиков, для напоминания о необходимости продления договора, при взыскании задолженности клиентов, для проведения телефонных опросов, для записи на прием к врачу и подтверждение посещения медицинских учреждений, для консультаций по статусу заказа, бронированию, режиму работы и контактам, для оперативного подбора массового персонала для организации горячей линии.

Вы уже упомянули, что использование Робота-оператора может оптимизировать работу колл-центра, за счет чего это происходит?

– Прежде всего, за счет сокращения затрат на организацию работы колл-центра. Стоимость минуты разговора сокращается до 7 раз, возникает экономия на содержании операторов call-центра (подбор, обучение, зарплата, отпуск, больничный, оснащение рабочего места). Растет скорость и производительность. Время диалога Робота-оператора в среднем в 2 раза меньше, чем время диалога оператора колл-центра по аналогичному скрипту, робот-оператор эффективнее 77% операторов, так как работает в режиме 24/7, без выходных, с учетом всех часовых поясов. Растет и качество переговоров. Робот точно следует скрипту, фиксирует все результаты переговоров с клиентами, минимизирует репутационные риски, не склонен к эмоциональному выгоранию.

Куда можно обратиться для подключения сервиса?

– Для подключения сервиса вы можете обратиться в офис банка или оставить заявку на сайте vsrobotics.ru