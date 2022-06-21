Названы приоритетные проекты на Дальнем Востоке

В число приоритетных не вошли строительство моста на Сахалин и железной дороги Якутск—Магадан. Об этом заявил РБК министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Железнодорожный мост на Сахалин и железная дорога Якутск — Магадан не включены в документы стратегического планирования, в том числе в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В экономическом блоке правительства также считают реализацию этих проектов сейчас неприоритетной, подтвердил источник, близкий к кабинету министров.

Представитель РЖД сообщил, что в инвестиционной программе монополии этих проектов нет. РБК направил запросы в аппарат правительства, пресс-службу Минтранса и представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова, который курирует транспорт и возглавляет совет директоров РЖД.

Приоритетными проектами в развитии инфраструктуры на Дальнем Востоке Чекунков назвал развитие «северной морской логистики», в том числе Северного морского пути, и создание дополнительных пограничных переходов между Россией и Китаем, а также увеличение складских мощностей — сельскохозяйственных и холодильных.