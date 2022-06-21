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Доллар держит курс на 50

Российский рубль выглядит очень устойчиво. Новая неделя началась с обновления минимумов последних лет, доллар опустился к отметке 55,5. Эксперты считают, что велика вероятность движения к отметке 50-53 руб./$.

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– Укрепление рубля происходит на относительно невысоких оборотах валютного рынка. То есть даже при отсутствии значительного навеса предложения валюты со стороны экспортеров импорта на текущих уровнях явно недостаточно, чтобы сбалансировать курс. В связи с этим делаю вывод, что риски сползания USD/RUB, например в сторону 50–53, в ближайшей перспективе сохраняются, – подчеркивают эксперты БКС.

При этом на горизонте 6–12 месяцев они ожидают более высоких значений доллара.

– Чрезмерно крепкий рубль выступает негативным драйвером для акций экспортеров.  С другой стороны, длительное нахождение курса USD/RUB ниже 60 — это повод для сохранения околонулевых тенденций по индексу потребительских цен. А значит, низкая инфляция будет располагать к дальнейшему снижению рыночных процентных ставок. Этот момент в глазах инвесторов частично компенсирует негатив для акций экспортеров в виде снижения маржинальности, – поясняют они.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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