Названа цена школьного выпускного в Иркутске

В этом году в связи со снятием ковидных запретов по всей стране, россияне готовятся к празднику с размахом.

По данным Авито Услуг, в мае спрос на услуги специалистов по организации выпускных вечеров по всей стране вырос на 121% по сравнению с прошлым годом, а в Иркутске за этот же период — на 39%. Предложений от профессиональных исполнителей по стране стало больше на 50% за год, а в Иркутске— на 44%.

В среднем по стране, организаторы за один праздничный вечер берут от 5 000 до 25 000 рублей — конечная стоимость будет зависеть от продолжительности мероприятия, стажа исполнителя, а также насколько заранее клиент пришел с запросом.

Один из самых важных пунктов — поиск подходящего места для праздника. Популярным вариантом для проведения торжественной части мероприятия стали теплоходы (спрос на аренду вырос на 61%), рестораны (+64%), а также лофты (+64%). Арендовать пустые помещения и залы для проведения выпускных вечеров в Иркутске стали на 82% чаще.

В среднем по стране аренда лофта обойдётся примерно в 1 500 рублей в час, ресторана — от 3 000 рублей, а отпраздновать выпускной на теплоходе — в среднем, 4 000 рублей в час.

Также по стране на 68% вырос спрос на услуги по организации транспорта для выпускников.

Заказ автобуса будет стоить около 1 000 рублей в одну сторону, но окажется выгоднее аренды нескольких машин. В топ востребованных услуг также вошел кейтеринг (+49%) — при этом средняя цена за услуги по стране за год снизилась на 40% и составила 500 рублей с гостя. Выпускники активно заказывают и услуги по фото- и видеосъемке (+30% в мае). В Иркутске рост спроса на услугу составил +49%. Стоимость услуг фотографа сильно зависит от его опыта и условий работы: так, например, за один вечер цена может варьироваться от 10 000 до 25 000 рублей.

Растет и число предложений от профессиональных специалистов в этой сфере. Так, наибольшая динамика роста количества объявлений в мае была отмечена среди визажистов: +23% по сравнению с прошлым маем. Цена заметнее всего снизилась на услуги мастеров по маникюру и педикюру — за год стоимость услуг на Авито упала на 17% и составила в среднем 500 рублей за маникюр с покрытием гель-лаком. Стоимость услуг на Авито доступнее, чем в сетевых салонах, поскольку мастера работают напрямую с клиентом. Кроме того, многие выпускники предпочитают выбрать специалиста в своем районе или заказать услугу на дом.

В поиске оптимальной площадки для проведения выпускного вечера выпускники и их родители все чаще отдают предпочтение загородной недвижимости. Живописный ландшафт, независимость от погодных условий и отсутствие ограничения по времени проведения выпускного вечера — лишь несколько привлекательных плюсов.

По данным Авито Недвижимости, спрос на краткосрочную аренду домов в Иркутске с 14 мая - 14 июня 2022 вырос на 12,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются дома, на втором месте — таунхаусы. Если говорить о ценах, то стоимость аренды загородной недвижимости в Иркутске с середины мая - середины июня 2021 выросла на 14,3% год к году и в среднем составляет 8 000 рублей. При этом стоит учитывать, что чем больше гостей ожидается на мероприятии, тем выше будет стоимость аренды загородного дома.