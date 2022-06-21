На Петербургском экономическом форуме Иркутская область заключила 22 соглашения

Одиннадцать инвестиционных соглашений с общим объемом планируемых инвестиций более 65 млрд рублей заключила на Петербургском международном экономическом форуме Иркутская область. Еще 11 соглашений подписано в сфере культуры, туризма, сельского хозяйства и между регионами.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Поставленные цели достигнуты. Все проекты, планируемые к реализации в регионе, направлены на развитие «зелёной экономики» и импортозамещения. И это – основные приоритеты в работе правительства Иркутской области. Мы хотим, чтобы у нас появлялись новые производства, новая продукция, и чтобы это происходило в соответствии с самыми современными требованиями, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



17 июня 2022 года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин особо отметил задачу по сбережению и сохранению Байкала.



– В частности, на это нацелен уникальный проект комплексного развития города Байкальска, который должен стать эталоном рачительного, эколого-ориентированного хозяйствования. Задача – не только ликвидировать накопленный вред природе от деятельности Байкальского ЦБК, но и вывести город на принципиально иной уровень жизни, сделать его визитной карточкой российского экологического туризма. Проект должен быть реализован с привлечением самых передовых технологий и экологически чистых источников энергии, – сказал президент.



Игорь Кобзев подчеркнул, что правительство Иркутской области приложит все усилия к тому, чтобы выполнить поставленные главой государства задачи.



– Мы видим, что городам Иркутской области на федеральном уровне уделяется всё больше внимания. В своих выступлениях президент России говорил о Братске, Усолье-Сибирском. Сейчас на форуме – о Байкальске. Безусловно, каждая территория региона имеет свои особенности, каждая уникальна и требует особого подхода. Мы будем стремиться создавать комфортные условия для жизни во всех населённых пунктах Иркутской области, - заявил губернатор.