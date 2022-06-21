«Иерусалимскую гору» благоустроят в Иркутске к сентябрю

Долгое время парк стоял заброшенным, в нем было небезопасно, рассказали SIA.RU в мэрии.

Подрядная организация уже выполнила работы на 60%. Проектом предусмотрено устройство покрытий и газонов. В порядок приведут ограждение парка: покрасят решетки и бетонные колонны.

С 2018-го по 2020-й годы в историко-мемориальном комплексе проведено три этапа благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Выполнено мощение дорожек, установлено освещение, обустроены входы и отремонтированы ограждения.

За это время организовано более двадцати зон отдыха. На территории парка поставили информационные знаки с историческими справками об известных иркутянах.