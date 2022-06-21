Самолет Ан-2 пропал в Якутии

Транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили в ведомстве.

В 6 утра воздушное судно взлетело с посадочной площадки «Ус Хатын», расположенной в 20 километрах от Якутска. На борту самолета находилось 2 члена экипажа и 1 пассажир. К расчетному времени воздушное судно не прибыло на посадочную площадку «Вертикальный».

Связаться с экипажем не удалось.

По данному факту Якутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований федерального законодательства о безопасности полетов, Якутским следственным отделом на транспорте МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ.