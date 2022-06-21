Культурная акция «Северный десант» стартовала при поддержке ИНК

Культурная акция «Северный десант» стартовала 20 июня в Республике Саха (Якутия) и завершится 5 июля в Иркутской области. Генеральным спонсором восьмой год подряд выступает Иркутская нефтяная компания, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

В 2022 году «Северный десант» – самый протяженный по маршруту – посвящен Году народного искусства и нематериального культурного наследия, а также 125-летию показа первого кино в Иркутской области, 100-летию Республики Саха (Якутия) и 85-летию Иркутской области.

Мероприятие пройдет по следующему маршруту: 21июня – Арылах, 22 июня – Тас-Юрях, 23 июня – Ленск,25 июня – Иркутск, 27 июня – Ярактинское НГКМ, 28 июня – Верхнемарково, 29 июня – Иркутский завод полимеров, 30 июня – Янталь, 1 июля – Усть-Кут, 2 июля – Железногорск-Илимский, 2 июля – Коршуновский, 4 июля – Качуг.

В состав «Северного десанта» вошли известные актеры театра и кино: народный артист России Евгений Герчаков (фильмы «Мама», «Ширли-Мырли», «Бабушка легкого поведения» и др.), заслуженный артист России Андрей Межулис («Охота на гауряйтера», «Бабушка на сносях», «Третьего не дано» и др.), Сергей Горобченко («Бумер», «Офицеры», «Братья Карамазовы» и др.), Дарья Егорова («Тайны института благородных девиц», «Анютино счастье», «Весной расцветает любовь» и др.).

В программе планируются творческие встречи, показы фестивальных фильмов, мастер-классы, пресс-конференции, фотосессии со зрителями. Также в афише мероприятий - выставка лучших фоторабот детской школы «Мобилография», посещение центра для детей, оставшихся без попечения родителей, «Солнышко» в Нижнеилимском районе.

Кроме того, будут представлены работы иркутских кинематографистов: «Верить и мечтать», «Высоцкий в Иркутске» и «Подарок». Во время якутской части «Северного десанта» пройдет презентация нового документального фильма иркутских журналистов Бориса Слепнева и Константина Куликова «Хранители земли Катангской».

Культурный проект «Северный десант» – это концерты, спектакли и мастер-классы известных актеров, которые проходят в городах и поселках севера Иркутской области, а также в Республике Саха (Якутия). За семь лет десант побывал в 21 населенном пункте, мероприятие посетили свыше 73 тысяч человек. За прошедшие годы участниками десанта стали 20 актеров советского и российского кино.

