Каждый шестой российский автовладелец имеет в собственности две машины

По результатам исследования экспертов «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие»), типичный российский автовладелец имеет в собственности одну машину, преимущественно корейского или японского бренда, старше 5 лет.

Более двух третей опрошенных при покупке отдали предпочтение новому автомобилю, а каждый второй приобрел машину в кредит (48%). Для большинства участников опроса автомобиль является базовой необходимостью и используется для повседневных потребностей. При этом 7% автовладельцев в текущих условиях купили машину с целью перепродажи.

Согласно результатам исследования, 80% опрошенных автомобилистов владеют только одной машиной, а 16% – двумя. В топ-3 самых популярных марок, на которых ездят российские автолюбители, вошли корейские и японские бренды Kia, Toyota, Hyundai (используют 37% водителей). Отечественный бренд Lada популярен только у 10% участников опроса. А замыкает пятерку немецкий Volkswagen, которым владеют 9% опрошенных. В десятке самых популярных автомобилей владельцы также отметили: Nissan (есть у 7%), Skoda и BMW (по 5%), Mazda и Renault (по 4%).

Большая часть опрошенных (38%) водят автомобиль старше 5 лет, 28 % – трех-пятилетний, 24% – с пробегом в 1–3 года и еще 10% владеют личным транспортом в возрасте до года.

При покупке последней машины две трети респондентов (64%) сделали выбор в пользу новой. При этом практически половина опрошенных признались, что купили автомобиль в кредит: 35% воспользовались автокредитом, 15% - потребительским кредитом. 42% будущих автовладельцев оплатили всю сумму из собственных средств, 13% заняли частично в долг у знакомых, а 6% купили автомобиль в трейд-ин.

Для абсолютного большинства участников опроса (86%) личный транспорт является базовой необходимостью, для 5% - средством заработка, а для 4% - инвестицией. Еще 5% опрошенных отметили, что своя машина – роскошь в текущих условиях.

94% используют автомобиль прежде всего для повседневных потребностей, 44% – для рабочих задач, 41% – для путешествий, а 7% купили его с целью дальнейшей перепродажи.

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