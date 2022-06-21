Число проверок бизнеса Иркутской области сократилось в четыре раза

С 10 марта по 10 июня 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился в четыре раза – с 1228 до 307, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

«В связи с непростой экономической ситуацией на федеральном уровне было принято решение не только о введении моратория на проверки надзорных органов. Автоматически на 12 месяцев продлены сроки действия лицензий и других разрешительных документов, организовано их упрощённое получение или переоформление. Мы уверены, что это позволит снизить нагрузку на организации и предпринимателей», – отметил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Мера затронет более 120 видов разрешений, в том числе свыше 30 региональных в таких важных сферах деятельности как розничная торговля, деятельность образовательных организаций, оказание медицинских услуг, услуги такси. Всего в Российской Федерации будет автоматически продлено действие или переоформлено в упрощённом порядке более 2,5 млн разрешений.

Также постановлением на год переносится необходимость прохождения подтверждения соответствия выпускаемой продукции. Это решение принято из-за технологических ограничений и необходимости переоборудования российских предприятий в условиях санкционного давления.