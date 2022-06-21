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Доллар упал к 54 впервые с 2015

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Рубль во вторник резко укрепился: доллар впервые с июня 2015 года достиг отметки 54,2 руб., евро приблизился к 57 руб. По мнению аналитиков БКС, каких-либо новостей, способных вызвать очередную волну укрепления рубля, не наблюдается.

Вероятно, он остается под сильным воздействием рыночного дисбаланса спроса и предложения. Покупателей инвалюты по-прежнему недостаточно, чтобы удовлетворить продажи, не двигая курсы инвалют вниз, считают эксперты.

– Ситуацию усугубляют опасения многих крупных участников оставаться в иностранной валюте из-за санкционных угроз, которые способны задеть в том числе всю инфраструктуру валютного рынка. Это, с одной стороны, увеличивает предложение инвалюты, с другой — сдерживает спрос, – поясняют эксперты БКС.

Эксперты допускают сползание доллара в сторону 50–53 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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