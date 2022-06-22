Ассистенты Салют создали плейлисты ко дню рождения Виктора Цоя в аудиосервисе Звук

Каждый виртуальный ассистент семейства Салют – Афина, Джой и Сбер – собрал плейлист к 60-летию со дня рождения знаменитого советского рок-музыканта Виктора Цоя на аудиосервисе Звук.

Плейлисты дополняются комментариями ассистентов: общительный Сбер в своем плейлисте рассказывает о Цое как голосе поколения и сообщает интересные факты о музыканте; интеллектуальная Афина подходит к феномену группы «Кино» с культурологической стороны — рассказывает о том, кем вдохновлялся Цой и на кого из музыкантов повлиял; энергичная Джой фокусируется на том, каким был Виктор Цой в жизни – например, почему он работал кочегаром.

Под плейлисты ассистентов Салют жители и гости Санкт-Петербурга и Москвы в день рождения Цоя также смогут прогуляться по местам, связанным с известным музыкантом – команда геосервиса 2ГИС подготовила специальные маршруты. Во время петербургской прогулки пользователи смогут посетить легендарную котельную «Камчатка», где когда-то работал Цой, а сейчас расположен клуб-музей, Эльфийский садик, любимое место ленинградского андеграунда, и двор, в котором предположительно снимали клип на песню «Видели ночь». Среди московских мест – знаменитая Стена Цоя, покрытая граффити, а также дом, где находилась последняя квартира музыканта. Маршруты по местам Цоя доступны в 2ГИС разделе «Интересное в городе».

Кроме того, ассистенты Салют могут многое рассказать о Цое и группе «Кино». Если попросить ассистентов: «Салют, расскажи про Виктора Цоя» в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют или на умных устройствах Sber – откроется галерея с ответами на самые разные вопросы: например, из-за чего Цоя запрещали в СССР или почему его музыка остается актуальной.