С начала года россияне потратили 236 млн бонусов от СберСпасибо на самообразование

Сбер провёл исследование спроса на услуги и товары для самообразования. Его основу составили данные по списаниям бонусов за 2021 и 2022 годы среди 62 млн клиентов программы лояльности СберСпасибо.

Аналитики изучили как менялся сегмент EdTech — онлайн-продукты, курсы, подписки на образовательные сервисы, так и сопутствующие товары — такие как книги и канцелярия. Основные тенденции — рост предложения на рынке образовательных продуктов и стремительное развитие e-commerce.

«Учебная» корзина россиян в этом году чаще всего включала книги, канцелярию, подписки на курсы и подкасты — суммарно было списано более 236 млн бонусов.

Основная аудитория образовательных продуктов — люди от 30 до 50 лет: они списали 159 млн бонусов с начала года. Молодые люди до 30 использовали около 40 млн бонусов при покупках в схожих категориях. Участницы программы лояльности обгоняют представителей противоположного пола в интересе к самообразованию: женщины чаще оплачивают курсы, подписки и книги не только для самостоятельного изучения, но и для совместного использования в семье.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, гендиректор программы лояльности СберСпасибо:

«Данные говорят о готовности вкладываться в самообразование. Средний чек заметно растёт в категории EdTech-товаров. Люди начали чаще выбирать онлайн-продукты с возможностью постепенного, дистанционного и индивидуального изучения.

Это направление популярно среди людей до 30 лет. Так, за почти два квартала они списали в три раза больше бонусов на обучающие курсы, подкасты и лекции. Увеличение спроса на EdTech с января по май 2022 объясняется приближением летних отпусков и каникул у школьников и студентов — свободное время они охотно используют для повышения квалификации и получения новых навыков. Россияне от 30 до 50 и старше 50 лет в этом году тоже чаще приобретают подписки на образовательные курсы и лекции (рост на 244% и 133% соответственно)».

Больше всего бонусов в 2022 году клиенты списали на книги — около 154 млн. Эта категория не первый год оказывается самой популярной — на повышенный интерес к чтению во многом повлияла пандемия и желание разнообразить досуг доступными способами. Второй по востребованности категорией стала канцелярия — 82 млн списаний за 2022 год. При этом общая заинтересованность в письменных принадлежностях, тетрадях снизилась в среднем на 20% по сравнению с предыдущими пятью месяцами в 2021 году.