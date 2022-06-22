С какой валютой ехать в отпуск?

Пандемийные ограничения постепенно отступают, и такие излюбленные россиянами места отдыха как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Египет, Марокко, Вьетнам, Бали, Мальдивы и многие другие вновь открывают свои границы.

Какую валюту взять с собой в долгожданный заграничный отпуск и самое главное -где ее выгодно и легко купить ? Дальневосточный банк предлагает обратить внимание на валюты стран Юго-Восточной Азии — китайский юань, японская йена, корейская вона, тайский бат и, конечно, гонконгский доллар.

– Практически в любой стране мира вы сможете обменять их на местную валюту, кроме того, вы можете использовать вложения в валюты стран ЮВА как новый инструмент для инвестиций. А Дальневосточный банк всегда предложит вам выгодный курс для покупки китайских юаней, японской йены, корейской воны, тайского бата и гонконгского доллара, – говорится в сообщении банка.