Примсоцбанк предлагает оформить детскую карту «Super Karto4ka» на базе платежной системы «Мир»

В Примсоцбанке можно оформить детскую карту на базе платежной системы «Мир», сообщает пресс-служба банка.



Детская карта «Super Karto4ka» – это бесплатная дебетовая карта, которая привязана к вашему счёту и обеспечивает безопасность финансов ребенка.



С «Super Karto4ka» родители смогут:



• Переводить ребенку деньги на карманные расходы в любое время и без комиссии;

• Контролировать траты: отслеживать баланс и просматривать историю операций;

• Своевременно заблокировать карту в случае непредвиденной ситуации.



Преимущества детской карты:



• Бесплатный выпуск и перевыпуск;

• Бесплатный SMS-сервис;

• 1% кэшбэка за безналичные операции;

• Лимит на все типы операций – 50 000 рублей в месяц;

• Суточный лимит на снятие средств – 15000 рублей.



Как оформить детскую карту:



Оформить «Super Karto4ka» можно в любом удобном для вас отделении банка ребенку до 14 лет. Вам понадобится только его свидетельство о рождении.



Узнать подробности о преимуществах детской карты вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.