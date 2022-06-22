В Примсоцбанке можно оформить детскую карту на базе платежной системы «Мир», сообщает пресс-служба банка.
Детская карта «Super Karto4ka» – это бесплатная дебетовая карта, которая привязана к вашему счёту и обеспечивает безопасность финансов ребенка.
С «Super Karto4ka» родители смогут:
• Переводить ребенку деньги на карманные расходы в любое время и без комиссии;
• Контролировать траты: отслеживать баланс и просматривать историю операций;
• Своевременно заблокировать карту в случае непредвиденной ситуации.
Преимущества детской карты:
• Бесплатный выпуск и перевыпуск;
• Бесплатный SMS-сервис;
• 1% кэшбэка за безналичные операции;
• Лимит на все типы операций – 50 000 рублей в месяц;
• Суточный лимит на снятие средств – 15000 рублей.
Как оформить детскую карту:
Оформить «Super Karto4ka» можно в любом удобном для вас отделении банка ребенку до 14 лет. Вам понадобится только его свидетельство о рождении.
Узнать подробности о преимуществах детской карты вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
Новости
Примсоцбанк предлагает оформить детскую карту «Super Karto4ka» на базе платежной системы «Мир»
В Примсоцбанке можно оформить детскую карту на базе платежной системы «Мир», сообщает пресс-служба банка.