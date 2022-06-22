РСХБ выдал ГК «КОМОС ГРУПП» порядка 4 млрд рублей по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПК

Получателем кредита в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.03.2022 № 375 стал клиент Удмуртского регионального филиала Россельхозбанка.

ГК «КОМОС ГРУПП» входит в число крупнейших агрохолдингов России. В структуру холдинга входят предприятия, специализирующиеся на растениеводстве и молочном животноводстве, переработке молока, свиноводстве и переработке мяса, птицеводстве, производстве кормов.

Выданные Россельхозбанком средства направлены на развитие комбикормовых производств и предприятий по переработке молока, а также на приобретение упаковки.

Россельхозбанк ранее уже заключил ряд сделок по программе. В частности, средства были предоставлены АПХ «Мираторг», ГК «Дамате» и ГК «АГРОЭКО».

РСХБ объявил о подписании соглашения с Министерством сельского хозяйства по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПК весной.

Заёмщиками могут стать системообразующие предприятия и/или их дочерние организации из перечня, утверждённого Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

В соответствии с условиями программы крупные предприятия могут получить кредит до 7 млрд рублей на осуществление операционной деятельности по ставке не более 10% годовых.

Кредит предоставляется на срок не более 12 месяцев и может быть направлен, например, на приобретение ГСМ, минеральных удобрений, сельскохозяйственного сырья для последующей переработки и др.