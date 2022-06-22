Банки начали активнее предлагать ипотеку без первого взноса

Если такой вид ипотеки продолжит развиваться, это может привести к ипотечному кризису, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

«У банка может существенно ухудшиться качество кредитного портфеля, а затем на балансе появится множество квартир – непрофильных активов, которые потребуется максимально оперативно продавать, но скорее всего невыгодно. Таким образом, активное развитие такого вида ипотечного кредитования может привести к ипотечному кризису в стране», — предупреждает директор группы финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

Эксперт отмечает, что если заемщик, оформляя подобную ипотеку, неверно оценит свои финансовые возможности, то при невыполнении обязательств перед банком он может лишиться заложенной, скорее всего единственной, недвижимости.

«На фоне вялого восстановления корпоративного кредитования и слабых выдач потребительских ссуд ипотечный бизнес выглядит для банков особенно привлекательным. Вместе с тем риски нестабильности операционной среды все еще сохраняются, поэтому вероятность ухудшения качества ипотечных портфелей банков, особенно в случае снижения требований к заемщикам, в перспективе велика», — заключила Носова.